В Москве назвали марки машин, часто эвакуируемых за отсутствие номеров

За первую половину этого года на специализированные стоянки "Московского паркинга" перемещено 788 автомобилей, оставленных на улицах города без госномеров либо с подложными номерами. Такой статистикой поделились представители ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Чаще всего без номеров на улицах Москвы паркуют люксовые автомобили иностранного производства. С января по июнь текущего года на спецстоянки было отправлено 124 таких автомобиля марки BMW, 73 автомобиля Mercedes, 68 автомобилей Toyota и 38 - Audi. Такие машины трудно идентифицировать, поэтому они легко могут находиться в угоне или оказаться причастными к противоправной деятельности.

"Автомобили без номеров, брошенные на улицах города, могут быть причастны к противоправной деятельности и стать источником опасности - особенно если они в течение длительного времени припаркованы в местах массового скопления людей: у остановок общественного транспорта и станций метро, торговых центров и ресторанов, парков и скверов. Москвичи регулярно оставляют жалобы на такие машины", - отметили в "Московском паркинге".

Припаркованные без номеров либо с подложными номерами автомобили перемещаются на спецстоянки с 2017 года по регламенту Антитеррористической комиссии Москвы. После эвакуации потенциально опасные для окружающих машины проходят проверку в правоохранительных органах.

Каждый житель, заметив такой автомобиль, может самостоятельно обратиться в правоохранительные органы по телефону 102 или 112 и сообщить о транспортном средстве без номера. Кроме того, МАДИ и ГИБДД регулярно патрулируют улицы в популярных у пешеходов и автомобилистов местах и, в случае обнаружения машин без номеров, незамедлительно принимают решение о перемещении их на специализированные стоянки.

Кстати

По всем вопросам, касающимся платного парковочного пространства столицы, можно обращаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.