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22.07.2020 12:04
Рубрика: Дороги

Вафельную разметку нанесут еще на 17 перекрёстках в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

Ещё 17 столичных перекрёстков в ближайшее время получат вафельную разметку. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что такая разметка нанесена уже на 100 перекрёстках города и хорошо себя зарекомендовала. На "вафлю", напомним, нельзя выезжать, если впереди затор. Как только для транспорта загорается красный свет светофора, нахождение на вафельной разметке переходит в разряд нарушений правил дорожного движения и карается штрафом в размере 1 тысячи рублей.

Вафельная разметка появится на следующих перекрёстках:

Лианозовский проезд - Дмитровское шоссе

Улицы Краснобогатырская - Преображенская - Преображенский Вал - Большая Черкизовская

Щелковское шоссе - 16-я Парковая улица

Щербаковская - Окружной проезд

Кремлёвская набережная - Съезд с Большого Каменного моста

В трех округах Москвы вводят новые правила проезда грузовиков

Москворецкая набережная - Москворецкая улица

Таганская площадь

Южнопортовая - Проектируемый проезд N1423

Гурьянова - Шоссейная

Гурьянова - Кухмистерова

Мустая Карима - проспект Андропова

Аминьевское шоссе - Верейская

Аминьевское шоссе - Проектируемый проезд N1432

Можайское шоссе - Толбухина

Можайское шоссе - Вяземская

Улица Александры Монаховой - Проектируемый проезд N7048

Варшавское шоссе - Расторгуевское шоссе