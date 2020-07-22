Вафельную разметку нанесут еще на 17 перекрёстках в Москве

Ещё 17 столичных перекрёстков в ближайшее время получат вафельную разметку. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Он уточнил, что такая разметка нанесена уже на 100 перекрёстках города и хорошо себя зарекомендовала. На "вафлю", напомним, нельзя выезжать, если впереди затор. Как только для транспорта загорается красный свет светофора, нахождение на вафельной разметке переходит в разряд нарушений правил дорожного движения и карается штрафом в размере 1 тысячи рублей.
Вафельная разметка появится на следующих перекрёстках:
Лианозовский проезд - Дмитровское шоссе
Улицы Краснобогатырская - Преображенская - Преображенский Вал - Большая Черкизовская
Щелковское шоссе - 16-я Парковая улица
Щербаковская - Окружной проезд
Кремлёвская набережная - Съезд с Большого Каменного моста
Москворецкая набережная - Москворецкая улица
Таганская площадь
Южнопортовая - Проектируемый проезд N1423
Гурьянова - Шоссейная
Гурьянова - Кухмистерова
Мустая Карима - проспект Андропова
Аминьевское шоссе - Верейская
Аминьевское шоссе - Проектируемый проезд N1432
Можайское шоссе - Толбухина
Можайское шоссе - Вяземская
Улица Александры Монаховой - Проектируемый проезд N7048
Варшавское шоссе - Расторгуевское шоссе