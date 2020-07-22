СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Дело завели после того исчезновения самолета Ан-2, вылетевшего из села Кырен республики Бурятия. По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена. Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров.

Воздушное судно пролетало над Тункинским и Окинским районами для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. Кроме двух членов экипажа, на борту находились четыре летчика, которым в дальнейшем предстояло совершать полеты в этой местности.

"Следователи осмотрели взлетно-посадочную площадку в поселке, изъяли образцы топлива и отправили его на судебно-химическую экспертизу. Уже опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании", - отмечается в сообщении.

Сейчас поиски пропавшего самолета ведутся в районе озера Байкал.