В День ВМФ высший пилотаж покажут Владивостоку "Русские витязи"

В День Военно-морского флота во Владивостоке выступит знаменитая пилотажная группа "Русские витязи", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Авиашоу истребителей начнется в 13 часов по местному времени над акваторией Амурского залива.

"Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, пролеты в составе различных строев и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С", - сказал Воскресенский, добавив, что полеты будут проходить на высоте от 50 до 5000 метров.

Как сообщалось ранее, в морском параде в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке примут участие семь боевых кораблей Тихоокеанского флота.

Справка "РГ"

Авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил России "Русские витязи" была образована в 1991 году из 1-й авиационной эскадрильи 234-го Проскуровского смешанного авиационного полка. Родным аэродромом считается подмосковная Кубинка.