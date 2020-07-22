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22.07.2020 19:53
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.

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Как сообщает РИА Новости, Анастасия Волочкова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Речь идет о нарушении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Еще один протокол в отношении балерины суд рассмотрит 3 августа. Он касается нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ).

Напомним, Анастасия Волочкова посетила закрытое на карантин Дивеево в конце июня. У себя в Instagram она выложила несколько фотографий на фоне местных святынь. Протоколы об административных правонарушениях на балерину и ее спутника были составлены сотрудниками полиции после того, как приезжие решили посетить местный продуктовый магазин.

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