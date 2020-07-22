В Перми нашли виновных в гибели людей в отеле "Карамель"

Причиной аварии в пермской мини-гостинице "Карамель" стала коррозия трубопровода с горячей водой. Об этом сообщили в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора.

Специалисты надзорного ведомства завершили техническое расследование трагедии в подвальном отеле. По их мнению, это стало возможным из-за того, что труба, по которой подавался кипяток для коммунальных нужд, проржавела и не выдержала давления.

Также к причинам, способствовавшим аварии, Ростехнадзор отнес неисполнение специалистами "Пермская сетевая компания" своих функциональных обязанностей и нарушение принципа объективности, всесторонности и полноты исследований работниками "Уральского центра промышленной безопасности" при проведении экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали в июле-августе 2019 г.

В ходе проверки были установлены круг ответственные должностные лица, виновные в аварии. Сейчас все материалы технического расследования переданы следователям СК РФ по Пермскому краю.

Напомним, что ночью 20 января в мини-отеле "Карамель" прорвало трубу отопления. При этом помещения гостиницы были затоплены кипятком и погибли пять человек.