Пять человек погибли в пермском мини-отеле из-за прорыва трубы отопления

В понедельник ночью частный отель "Карамель" в доме N 21 на улице Советской Армии в Перми захлестнуло кипятком из лопнувшей трубы отопления. Бежать людям было некуда, так как гостиница расположена в подвале пятиэтажного жилого дома и из него есть только один выход.

Прорыв теплосетей произошел ночью, около двух часов по местному времени.

- Я проснулась примерно часа в три, - говорит жительница дома N 21 Ольга Леонтьева. - Света не было в квартире, выглянула в окно, идет пар из подвала. Думала, дым, пожар, испугалась. Потом смотрю, действительно, реально пар валит. На улице пожарные бегают, "скорые" приехали.

Как выяснилось позже, из не выдержавшей давления старой трубы в подвал, где находится мини-отель "Карамель", вылилось более 200 тонн воды с температурой 160 градусов.

Что происходило в это время в гостинице, страшно представить. В темноте люди метались, пытаясь спастись. Пятеро человек погибли, среди них четырехлетняя девочка, еще шестеро получили сильнейшие ожоги. Трое пострадавших сейчас находятся в пермском ожоговом центре.

- Самые серьезные ожоги у женщины 33 лет, - говорит его заведующий Андрей Бабиков. - Она находится в реанимации.

Еще двое пострадавших - мужчины. У одного из них, 35-летнего, ожоги 20 процентов тела, у другого, 28-летнего, повреждено кипятком 15 процентов тела.

Сейчас идет лечение пострадавших, оказывается вся необходимая помощь. Еще трое пострадавших после оказания первой помощи от госпитализации отказались.

Экстренные службы прибыли оперативно, были отключены электричество, отопление и горячая вода. Начали откачивать кипяток из подвала, это заняло несколько часов. Все это время погибшие находились внутри.

Специальная комиссия выясняет, почему был закрыт эвакуационный выход и кто давал разрешение на обустройство гостиницы в подвале

- Трубы у нас рвутся не первый раз, - говорит житель соседнего дома Михаил. - У меня как-то квартиру залило зимой, прямо у кровати батарея лопнула. Дома-то старые, им лет по 60 уже, сети точно никто не менял с тех пор.

По факту гибели людей следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В прошлом году сотрудники МЧС проверяли мини-гостиницу "Карамель". При этом были выявлены различные нарушения, однако все они касались только вопросов противопожарной безопасности. Сейчас выясняют, какие проверки проходили в "Карамели" и какие меры были приняты для устранения выявленных недостатков. Расследованием занимаются представители центрального аппарата СК России, срочно вылетевшие для этого в Пермь.

Свою проверку начала и прокуратура Пермского края. Сотрудники надзорного ведомства собираются дать оценку действиям коммунальщиков при подготовке дома, где находится гостиница "Карамель", к отопительному сезону. Также прокуратура намерена выяснить законность размещения мини-отеля в подвале жилого здания и почему был закрыт эвакуационный выход.

По свидетельствам постояльцев, мини-отель находится в удручающем состоянии: подвальное помещение, в номере нет окон, ощущение такое, что сидишь в подводной лодке, запах и влажность ужасная...

К слову, в Перми насчитывается 94 хостела и мини-гостиниц в семи районах. 11 хостелов располагаются в подвалах жилых домов.