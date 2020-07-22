Сорок лет назад не стало легендарного поэта и актера

Сорок лет назад, 25 июля 1980 года, не стало Владимира Высоцкого - поэта, актера театра и кино, автора - исполнителя песен... Легенды того времени. Впрочем, многие уверены, что его творчество и сегодня актуально и современно. Наш вопрос: в вашей жизни был Высоцкий?

Георгий Блинов, музыкант, Барнаул:

- Магнитофонные записи с песнями Владимира Высоцкого появились у меня в 1980-е годы. Но тогда я воспринимал Владимира Семеновича скорее как хорошего рассказчика сказок, не вдумывался в их глубинный смысл. Но сейчас по прошествии многих лет я воспринимаю его творчество совершенно по-другому. Для меня он стал философом, пророком, носителем совершенно особого жанра в музыке. Каждую его песню нужно не просто петь голосом, ее нужно проживать душой.

Галина Ковальчук, старший научный сотрудник Новогрудского историко-краеведческого музея:

- Был и есть. В субботу, кстати, запланирована выставка "Высоцкий и Новогрудчина" в деревне Литовка возле озера. Говорят, именно там поэт за одну ночь написал сразу четыре песни. А в воскресенье я буду проводить экскурсию в Новогрудке по местам, где бывал Владимир Высоцкий. Наш замок, гостиница, в которой останавливался, городской сквер и даже магазин, где покупал духи для Марины Влади…

Виктория Фадеева, шеф-повар, Омск:

- Песни Высоцкого сопровождают меня всю жизнь. На семейных застольях мы по-прежнему поем Высоцкого. Это те песни, которые действительно хочется петь под гитару, у костра, в компании родных и друзей. А когда мне становится грустно, я всегда включаю "Протопи ты мне баньку по-черному" или "Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее". Пою вместе с ним, бывает, расплачусь - и обязательно становится легче.

Валерьян Высоцкий, пенсионер, Витебск:

- У меня вся семья Высоцких. Старшего брата Владимир звали. Часто спрашивали, не родственники ли мы Владимиру Семеновичу? Нет, просто однофамильцы. Но творчество его всегда нравилось. Дома и сейчас есть пластинок двадцать с песнями Высоцкого. Иногда слушаю. Специально и проигрыватель для пластинок сохранил. А самая любимая - "Кони привередливые".

Юрий Руденко, скульптор, Магадан:

- Всем известно, что Высоцкий побывал в Магадане. Наша мэрия в 2014 году решила поставить ему памятник. Поручили мне. А у меня отношение к нему особое, молодость прошла под его песни. Памятник установили на краю бухты Нагаева. Место оказалось очень удачным. Там всегда много людей отдыхает, приносят цветы, играют песни Высоцкого. Как-то к нам приезжала Наталья Бондарчук, которая Высоцкого очень хорошо знала. И она специально со мной встретилась, чтобы сказать, что ей понравился памятник.

Ирина Муратова, предприниматель, Хабаровск:

- Я очень люблю песни Высоцкого. В них меня прежде всего поражает глубина текстов, музыка... Каждая песня исполняется как будто в последний раз. В моем плейлисте есть три его песни, которые я часто слушаю: шуточная "Утренняя зарядка" для настроения, "Баллада о любви" - самая, на мой взгляд, романтичная и "Он не вернулся из боя" - как любительница военных песен я не могла не скачать ее, берет за живое. Еще нравится "Здесь лапы у елей дрожат на ветру" и стихотворение "Баллада о борьбе".

Ольга Залесская, поэт, автор-исполнитель, Минск:

- На сказке "Алиса в Стране чудес" на двух пластинках-гигантах, все песни к которой написал Владимир Высоцкий, думаю, выросло не одно поколение детей… Несколько лет назад мы сделали большой международный проект "Земля Высоцкого" в память о Владимире Семеновиче - люди, живущие в разных странах, пели его песни на сцене на своих родных языках.