В Томске уволили вице-мэра, обвиняемого во взятке

Мэр города Томска Иван Кляйн уволил своего заместителя по безопасности Евгения Сурикова, обвиняемого в коррупции.

Заявление об увольнении арестованный передал через своего адвоката.

- С 20 июля Суриков освобожден от должности, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации города Томска.

Как ранее сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На протяжении нескольких лет местная жительница помогала высокопоставленному чиновнику строить загородный дом в обмен на покровительство.

Кировский районный суд города Томска арестовал Евгения Сурикова на два месяца.