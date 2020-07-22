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22.07.2020 09:00
Рубрика: Происшествия

В Томске уволили вице-мэра, обвиняемого во взятке

Текст: Наталья Граф (Томск)

Мэр города Томска Иван Кляйн уволил своего заместителя по безопасности Евгения Сурикова, обвиняемого в коррупции.

Заявление об увольнении арестованный передал через своего адвоката.

Фото: iStock
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- С 20 июля Суриков освобожден от должности, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации города Томска.

Как ранее сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На протяжении нескольких лет местная жительница помогала высокопоставленному чиновнику строить загородный дом в обмен на покровительство.

Кировский районный суд города Томска арестовал Евгения Сурикова на два месяца.

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