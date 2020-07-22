СК завел уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в КБР

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ после того, как сегодня утром на территории республики были ликвидированы четыре боевика.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дела возбуждены, в том числе, за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

- 22 июля 2020 года, примерно в 8 часов утра, при проведении сотрудниками УФСБ России по КБР и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО совместных мероприятий по установлению местонахождения членов незаконных вооруженных формирований, в лесном массиве неподалеку от селения Лечинкай, в специально оборудованном для длительного пребывания лагер,е была обнаружена вооруженная группа из четырех человек, - говорится в сообщении СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

После требования силовиков сложить оружие и сдаться боевики начали стрельбу. Ответным огнем все четверо были ликвидированы.

Уголовные дела заведены по части 2 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц", части 2 статьи 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и по статье 317 "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Как уже сообщалось, сотрудники ФСБ совместно с республиканский полицейскими уничтожили четверых боевиков, а в конспиративной квартире в Нальчике обнаружили взрывчатку и переписку с международной террористической организацией "Исламское государство" (организация запрещена в РФ).

По данным правоохранителей, уничтоженные боевики планировали теракт на территории региона.