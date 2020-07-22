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22.07.2020 10:29
Рубрика: Общество

Очаг коронавируса возник на Ондской ГЭС после ликвидации разлива масла

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии на Ондской ГЭС ликвидировали разлив технического масла, которое в результате аварии попало в реку Онда. Об этом заявили в пресс-службе правительства Карелии.

Однако теперь здесь зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции - 15 человек на Ондской ГЭС и один - в поселке Надвоицы, заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"РГ" писала о том, что на Ондской ГЭС в районе населенного пункта Идель Сегежского района произошла утечка технического масла. В реку вылилось около 200 килограммов. Чтобы определить точные объемы и площади загрязнения, представители ГЭС и сотрудники регионального МЧС осмотрели акваторию реки ниже гидростанции. Они обнаружили сгустки масляных пятен вдоль береговой линии. Эту территорию протяженностью 450 метров обработали сорбентом.

Для ликвидации аварии на реке Онда привлекали 13 единиц техники и 25 человек. После ЧП специалисты регулярно проводят мониторинг обстановки на реке Онда. Новых мест загрязнения на водоеме не обнаружено.

В регионах Общество Экология Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Пандемия коронавируса COVID-19

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