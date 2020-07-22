Стали известны регионы с самым низким уровнем алкоголизма

Ингушетия, Чечня, Дагестан, Краснодарский край и Петербург оказались регионами с самым низким уровнем алкоголизма. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

Показатель психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, считается исходя из числа случаев на 100 тысяч населения. В Ингушетии данный показатель составляет 0,4. Это значит, что в прошлом году в регионе на учет были поставлены всего два человека с такими диагнозами. В Чечне показатель 2,1, в Дагестане - 10,1, в Краснодарском крае - 13, в Петербурге - 13,7.

В целом по стране показатель заболеваемости алкоголизмом составляет 48,3. Это более чем в три раза меньше, чем в 2005 году. Низкие показатели заболеваемости в Москве, здесь показатель составляет 25,1, а также на Ставрополье, где фиксируется менее 20 случаев на 100 тысяч жителей.

Самый высокий уровень заболеваемости алкоголизмом в стране зафиксирован на Чукотке: в прошлом году в этот регионе на 100 тысяч жителей было выявлено почти 276 пациентов с этим диагнозом.

Ненецкий автономный округ занимает вторую строчку по заболеваемости, но там показатель в два раза ниже - 141,5. Далее идет Пензенская область, где зарегистрировано больше 123 случаев на 100 тысяч человек, а также Сахалинская и Магаданская области. В этих регионах зафиксировано чуть больше 116 фактов заболевания на 100 тысяч жителей.

Среди северных регионов высокие показатели в Якутии (показатель 112,5), а также в Коми (показатель 105).