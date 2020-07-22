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22.07.2020 11:59
Рубрика: Власть

В Череповце ликвидируют "кладбище кораблей" на берегу реки Шексны

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Власти Череповца решили избавиться от "кладбища кораблей" на берегу реки Шексны. Его устроил пассажирский порт, написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

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Еще в XIV веке торговая лодка купца Феодосия, потрепанная штормами, причалила как раз к этому берегу. С тех пор место называют Соборной горкой. Сегодня берег заставлен ржавыми судами.

"РГ", кстати, уже писала о том, что здесь затонул дебаркадер. Как считают власти, подобная участь может постигнуть и другие стоящие объекты у берега. Суд еще год назад обязал порт освободить акваторию, но к делу так и не приступали.

Поэтому у муниципалитета есть право убрать эти плавательные средства самостоятельно, что чиновники и намерены сделать.

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