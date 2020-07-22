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22.07.2020 19:47
Рубрика: Экономика

В Ленобласти откроют все торговые центры

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

С 27 июля на всей территории Ленинградской области заработают торговые центры независимо от площади и ассортимента, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Правда, есть ограничения, они касаются районов в так называемых "красных" и "желтых" зонах, где зарегистрировано больше всего больных коронавирусом. Так, наиболее сложная ситуация сейчас во Всеволожском, Гатчинском и Тосненском районах, они относятся к "красной зоне". А в "желтой", например, Киришский, Тосненский, Выборгский, Кировский районы. Это самые густонаселенные территории Ленинградской области и торговые центры там не работают с весны.

27 июля магазины наконец откроются. Но в самих ТЦ, расположенных в этих районах, разрешат работать лишь магазинам площадью до 800 квадратных метров. На каждого посетителя должно приходиться не менее 8 квадратных метров, то есть, даже в самом большом магазине не должно находиться более 100 покупателей одновременно.

Фудкорты работать будут, но только на вынос. Все покупатели должны быть в масках и перчатках.

Примечательно, что в середине мая в Ленинградской области уже была попытка открыть два самых крупных торговых центра на самой границе с Петербургом. В Петербурге, где ТЦ также закрыты с марта, восприняли эту новость с энтузиазмом. В день открытия торговые комплексы буквально брали штурмом, люди были готовы стоять целый день в очередях, чтобы попасть в любимые бутики. Тогда ситуация с заболеваемостью коронавирусом была намного сложнее, чем сейчас, поэтому несмотря на пожелания любителей шоппинга, власти региона закрыли крупные ТЦ через пять дней после начала их работы.

В этот раз повторения такой ситуации скорее всего не будет. В Северной столице 27 июля также анонсировано открытие торговых центров, так что поток жаждущих обновок покупателей может плавно распределиться по всем магазинам как Петербурга, так и Ленинградской области.

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