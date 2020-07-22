Спасенный нерпенок не захотел возвращаться в Финский залив

Неудачей завершилась попытка зоозащитников вернуть нерпенка Шлиссика в Финский залив. Оказавшись в естественной среде обитания, тюлененок быстро заскучал и поплыл к туристам, отдыхавшим на берегу.

Как сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы, сейчас Шлиссика вернули в центр реабилитации ластоногих. Через некоторое время его попробуют выпустить еще раз.

Шлиссик - как и все обитатели центра, сирота. Балтийский нерпенок потерял свою маму ранней весной. В этом году погода оказалась крайне сурова к ластоногим, льда на Финском заливе не было, зато каждую неделю происходили шторма. Самки балтийских нерп ранней весной производят на свет детенышей, обычно перед этим они нагуливают жирок, лежа на льдинах. В этом году нерпам и тюленям пришлось вместо отдыха "в декрете" бороться со стихией.

У самок не было сил и после родов часто их относило волнами за километры от своих детенышей. Новорожденных нерпят и тюленят выбрасывало на берег. Многих из них смогли спасти: люди находили обессиленных детенышей и обращались в центр реабилитации ластоногих в Репино. Зоозащитники забирали малышей в центр и начинали их выхаживать, поначалу кормили молоком из бутылочки, а потом учили охотиться на живую рыбку.

Всех выхоженных тюленей и нерп зоозащитники отпускают в естественную среду обитания, в Ладожское озеро и на Финский залив. Тем не менее, иногда система дает сбои.

Например, несколько лет назад отказался возвращаться в дикую природу тюлененок Крошик. Его выпустили, но тюлень вместо того, чтобы уплыть подальше от людей, наоборот, стал искать встречи с человеком: он забирался на яхты, подползал к загорающим на диких пляжах. Конечно, отдыхающие были рады встретить доброго тюленя и угощали его из своих припасов. Но для зоозащитников это был тревожный сигнал, ведь не все люди могут быть дружелюбными. Поэтому Крошика вернули обратно в центр. Там он живет по сей день, сейчас это уже взрослый тюлень.

Повторит ли Шлиссик судьбу Крошика, пока непонятно. Зоозащитники считают, что шанс вернуть нерпенка в естественную среду обитания еще есть.