После публикации в "РГ" статьи "Плач на Речной" от 3 июня 2020 года прокуратура Ялты по поручению республиканского надзорного ведомства провела проверку собранных в материале фактов. В результате обнаружены нарушения со стороны чиновников администрации города, которые не обеспечили безопасную эксплуатацию жилых домов. В суд подан иск.

Напомним, два девятиэтажных дома (4-Б и 4-А) на Речной подтапливают подземные воды. А подпорная стена, названная жильцами "стеной плача", разрушается, потому что по ней круглосуточно течет вода.

- Стремительно разрушается не только асфальтовое покрытие у двух девятиэтажных домов, но и сами дома, которые на глазах у ялтинцев меняют геометрию, - говорит председатель совета дома номер 4-Б Оксана Кравченко-Стигореско.

В июле 2019-го противооползневое управление после обращения жильцов провело визуальное обследование территории. Специалисты зафиксировали деформацию твердого покрытия, отмосток, подпорных стен, магистрального ливневода, попадание воды в подвалы и фундаменты зданий. Специалисты рекомендовали выполнить техническое освидетельствование конструкций жилых домов и инженерные изыскания. А в качестве первоочередных мер - сделать сток поверхностных и ливневых вод. Но ничего так и не было сделано. Коллективные обращения жителей домов в администрацию Ялты ничего не дали.

В исковом заявлении прокуратура просит обязать администрацию Ялты в течение одного месяца с момента вступления в силу решения суда выполнить техническое освидетельствование конструкций, инженерные изыскания, разработать комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасную эксплуатацию жилых домов и придомовой территории. Вслед за прокуратурой намерены подать коллективный иск к администрации и жители Речной.