С сотрудниками Прикубанского следственного отдела управления СКР по Кубани журналисты Краснодарского филиала "РГ" встречаются достаточно часто. И для этого всегда есть веские причины.

Во-первых, у нас общие подшефные - пациенты Краснодарского краевого госпиталя для ветеранов войн. Уже несколько лет каждое утро редакционная машина привозит сюда свежие номера "Российской газеты", которые медсестры разносят по кабинетам докторов и больничным палатам. Коллективная подписка оформлена на собранные следователями средства, за что медики и их подопечные постоянно говорят "спасибо" журналистам, ну а мы, в свою очередь, передаем их благодарность сотрудникам СКР. И каждый раз просим их поделиться новыми "тайнами следствия".

В производстве Прикубанского следственного отдела дел немало. Ведь это самый крупный округ Краснодара - и по числу жителей, и по числу субъектов предпринимательства. В последнее время именно здесь были пресечены крупные аферы. Одна из резонансных связана с незаконной банковской деятельностью членов преступного сообщества. Криминальная финансовая история подробно описана в 75 томах уголовного дела. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора шестерым подозреваемым.

- Ими было создано либо приобретено более 50 фиктивных организаций, зарегистрировано свыше 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которых обналичивались деньги для передачи клиентам, - пояснил заместитель руководителя следственного отдела Аркадий Аветов. С апреля 2015 по май 2017 года их преступный доход составил более 35 миллионов рублей. А государству причинен ущерб в размере 67 миллионов рублей.

По приговору суда все подсудимые для отбывания наказания отправятся на пять с лишним лет в колонию.

Расследование этого и других дел требует не только хорошей юридической подготовки, но и серьезных экономических познаний. Вот почему следователь по особо важным делам Артем Курчин стал выпускником сразу двух факультетов КубГУ - экономического и юридического.

Криминальная финансовая история подробно описана в 75 томах уголовного дела

- Мы обязаны владеть приемами психологии и применять законы логики, - говорит он. - А хорошее знание того же бухгалтерского учета необходимо при расследовании налоговых и других экономических махинаций.

В производстве Курчина одновременно находится до 10 уголовных дел, большинство из которых имеют коррупционную направленность. Фигурантами одного из них стали сразу четверо полицейских, которые сбывали наркотики и требовали взятки. Рассмотрение дела идет в Прикубанском районном суде. На скамье подсудимых - бывшие участковые уполномоченные пункта полиции Славянского микрорайона УМВД по Краснодару. По данным следствия, в декабре 2018 года они задержали трех местных жителей - женщину и двух мужчин, подозреваемых в намерении приобрести наркотики. Получив информацию о местонахождении тайника, сотрудники забрали оттуда содержимое, подкинули его женщине и потребовали признаться в незаконном хранении наркотических веществ. При этом пообещали за 200 тысяч рублей помочь избежать уголовной ответственности. О полученном предложении женщина сообщила в правоохранительные органы, под контролем которых проходили дальнейшие события.

- Чтобы не попасться на взятке, полицейские, как в детективных сериалах, разработали целую схему, - рассказывает следователь. - Одному из соучастников было поручено получить деньги. Забрав у женщины 150 тысяч рублей, он спрятал их на кладбище. Вскоре туда пришел его коллега, забрал деньги из тайника и попытался скрыться на машине. Обнаружив преследование, выбросил деньги. Дальнейшие действия участковых пресекли сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по краю. Все четверо участковых после возбуждения уголовного дела были взяты под стражу и уволены. По словам Артема, вину никто не признал, но собранные в 17 томах дела доказательства, в том числе несколько проведенных экспертиз, изобличают бывших полицейских.

А буквально месяц назад в суд ушло дело в отношении двух инспекторов ППС УМВД России по Краснодару, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжкого вреда здоровью. Это произошло в марте прошлого года, когда полицейские вели патрулирование в садоводческих товариществах на Ростовском шоссе. Увидев молодого человека, перелезающего через забор участка, сотрудники полиции не только стащили его оттуда, сломав ему при этом ногу, но и надели наручники. На крики сбежалась вся округа. Выяснилось, что он, забыв ключи от калитки, перелезал через забор своего дома.

- У превысивших полномочия полицейских нашлась масса защитников, - говорит замруководителя следственного отдела. - Мол, они же были уверены, что пресекают противоправные действия. Но даже если бы на самом деле это был грабитель, зачем ему было ноги ломать дубинкой? Эта истории, убежден Аркадий Аветов, должна стать наукой для стражей правопорядка, которым следует всегда помнить не только о своих полномочиях, но и об ответственности за их превышение.