У экс-тренера "Динамо" и "Кубани" Петреску выявлен коронавирус

У бывшего главного тренера краснодарского ФК "Кубань" и московского "Динамо", популярного в прошлом футболиста сборной Румынии и лондонского "Челси" 53-летнего Дана Петреску был выявлен COVID-19. Об этом в среду сообщил в своем Twitter журналист из Бухареста Эммануэль Рошу.

Сейчас этот специалист возглавляет чемпиона своей страны - команду ЧФР из Клужа. Как выяснилось, в этом клубе на днях сразу у целой группы игроков и сотрудников обнаружили коронавирус. Среди тех, кто сдал положительный тест на COVID-19, оказался и главный тренер коллектива, написал Рошу.

Дан Петреску - из лучших румынских игроков 90-х годов, участник двух чемпионатов мира и Европы, обладатель Кубка обладателей кубков, финалист Кубка европейских чемпионов возглавил "Кубань" в январе 2010 года и успешно руководил "желто-зелеными" в течение двух сезонов. Но летом 2012 года неожиданно ушел в московское "Динамо", где работа у него не сложилась. В результате наставник вынужден был оставить свой пост и уехать тренировать клубы в Катаре и Китае.

Но в 2016 году его снова позвали в "Кубань", в которой он, правда, проработал всего несколько месяцев и ушел в отставку из-за разногласий с руководством кубанской команды. После этого он вернулся на свою родину, где весьма успешно работает до сих пор.