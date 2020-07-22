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22.07.2020 13:59
Рубрика: Происшествия

В Крыму участника украинского нацбатальона осудили на восемь лет

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Черноморский районный суд Республики Крым осудил на восемь лет 55-летнего крымчанина, обвиняемого в участии в незаконном "крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана" на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

Фото: Пресс-служба главы Крыма
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Житель полуострова в 2016 году добровольно вступил в ряды созданного одним из лидеров запрещенного в РФ меджлиса Ленуром Ислямовым "крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана". Это вооруженное формирование действовало в приграничных районах Херсонской области Украины, а его организаторы участвовали в энергетической и товарной блокаде Крыма, а также не раз заявляли о готовности вооруженным путем вернуть полуостров незалежной.

Обвиняемый крымчанин с сентября по декабрь 2016 года также активно участвовал в акциях нацбатальона: блокировал автотранспортное движение в районе пропускного пункта Чонгар, незаконно досматривал грузы и автомобили граждан, пересекающих госграницу, а также выполнял другие указания руководителей боевиков. Стажируясь в незаконном вооруженном формировании, подсудимый прошел военную подготовку, овладел приемами рукопашного и ножевого боя.

- Впоследствии мужчина вернулся в Крым, но имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свое преступное участие в батальоне, - рассказали в пресс-службе УФСБ. - В феврале 2020 года жителя Черноморского района задержали сотрудники ФСБ России.

В отношении него следственный отдел УФСБ России по РК и Севастополю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ). Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор вступит в законную силу через десять дней с момента вынесения решения суда.

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