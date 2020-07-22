Зарегистрированы кандидаты в губернаторы Севастополя

Для участия во внеочередных выборах губернатора Севастополя, которые состоятся 13 сентября, зарегистрированы четыре кандидата. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городской избирательной комиссии.

Это Иван Ермаков ("Патриоты России"), Александр Романович ("Справедливая Россия"), Илья Журавлев (ЛДПР), а также действующий врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия").

Всего на губернаторские выборы были выдвинуты восемь кандидатов. Один из них, Иван Соловьев, не представил в свою поддержку подписи муниципальных депутатов и сразу выбыл из гонки. Документы еще троих претендентов - Анастасии Романенко ("Демократическая партия России"), Ярослава Яковенко ("Партия прогресса") и Романа Кияшко (КПРФ) - находятся на рассмотрении, сообщили "РГ" в избиркоме.

Согласно местному законодательству, чтобы участвовать в выборах, кандидаты должны собрать в свою поддержку подписи 10 процентов депутатов в трех четвертях муниципальных образований. В Севастополе всего 10 муниципалитетов и 120 депутатов, от кандидатов изначально требовалось собрать 12 подписей в восьми округах. Однако незадолго до объявления выборов условия изменились: советы Ленинского и Гагаринского МО были распущены после того, как часть депутатов - представителей партии "Единая Россия" - сложили полномочия. В результате Севгоризбирком установил, что кандидаты должны предоставить девять подписей депутатов из восьми муниципальных округов.

Эти условия осложнили преодоление "муниципального фильтра" некоторым кандидатам. В частности, Роман Кияшко сообщил, что смог собрать девять подписей депутатов в шести округах. По его мнению, логично считать три четверти от оставшихся восьми муниципалитетов Севастополя, а не от 10.

Глава Севгоризбиркома Сергей Даниленко сообщил журналистам, что решение о "муниципальном фильтре" уже обжаловалось в Севастопольском городском суде и выстояло.

- Решение суда вступило в силу, вопрос закрыт. Кандидаты должны предоставить девять подписей депутатов плюс одну резервную из восьми муниципальных образований, - сказал Даниленко.