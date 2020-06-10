Назначены досрочные выборы губернатора Севастополя

Законодательное собрание Севастополя сегодня назначило досрочные выборы губернатора Севастополя, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

- В адрес заксобрания поступило письмо Севастопольской городской избирательной комиссии о необходимости назначить досрочные выборы губернатора, - сообщил председатель комитета ЗС по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин. - Согласно законодательству Севастополя, выборы губернатора назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования.

Постановление о назначении поддержали 17 из 23 депутатов.

- Дан старт губернаторской кампании в Севастополе, - резюмировал спикер ЗС Владимир Немцев.

Напомним, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию 11 июля 2019 года. Временно исполняющим обязанности был назначен Михаил Развожаев. А накануне партия "Единая Россия" приняла решение поддержать его кандидатуру на выборах 13 сентября.