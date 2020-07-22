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22.07.2020 15:18
Рубрика: Происшествия

Прокуратура: На масштаб бедствия в Нижних Сергах могло повлиять чиновничье головотяпство

Текст: Тимофей Борисов

По информации уральской прокуратуры, на масштаб подтопления в городе Нижние Серги могла повлиять не только стихия, а еще и головотяпство местных чиновников. Такое первое впечатление сложилось у прокуроров после выезда в подтопленный город.

По поручению заместителя генпрокурора России руководство областной прокуратуры побывало на месте происшествия 21 июля. Подтопления, напомним, начались вечером 20-го.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Было обнаружено, что под одним из трех автомобильных мостов по каким-то причинам пролет оказался заварен решеткой. Она сыграла роль преграды, когда река вышла из берегов. В решетку уперлись два снесенных маленьких пешеходных моста и чей-то гараж. Таким образом, мост с решеткой мгновенно превратился в дамбу, а уровень воды поднялся на два метра и затопил дома горожан.

По горячим следам удалось установить, что  решетку под мостом, отделяющим город от местного металлургического завода, установило как раз руководство предприятия, чтобы мародеры не воровали металл.

Еще одна причина, которая, возможно, могла повлиять на русло вышедшей из берегов реки, также оказалась рукотворной. Рядом с рекой кто-то, по предварительным данным, без проекта и всех согласований, недавно проложил газопровод и засыпал грунтом. Визуально прокурорам при осмотре было видно, что бурные воды подмыли неокрепший грунт и пошли вдоль трассы.

- Мы спрашиваем у чиновников: Чья труба? Нам отвечают: Не знаем. Мы спрашиваем: Что в трубе? Газ? Нам отвечают: Не знаем, - рассказали корреспонденту "РГ" те, кто выезжал на место.

После осмотра места происшествия прокуратура обратилась к следователям СК о проведении процессуальной проверки.

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