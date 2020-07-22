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22.07.2020 18:55
Рубрика: Экономика

Россияне получат компенсации за туры в любой регион страны

Текст: Евгений Гайва
Россиянам вернут часть средств за туры, купленные в любой регион страны до конца 2020 года, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"В программе примут участие все регионы от Калининграда до Владивостока. При этом поездки в часть регионов, например, в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября", - сказала она.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

Программа стартует в начале августа и будет распространяться как на пакетные туры, так и отдельно на проживания, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, например, на личном автомобиле, пояснила Догузова.

Ранее о программе поддержки внутреннего туризма сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что россиянам будут возвращать от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили со ссылкой на письмо Ростуризма, направленное туроператорам, что программа затронет 55 регионов России, включенные в список.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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