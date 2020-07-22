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22.07.2020 08:55
Рубрика: Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса "Яндекс. Деньги"

Текст: Ольга Игнатова

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном бизнесе "Яндекс.Деньги". Теперь банк - единственный владелец сервиса, сообщает агентство "Интерфакс".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Сбербанк покупает картографический сервис 2ГИС

В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете". Сумма сделки - 42 миллиарда рублей. Сбербанк же должен был выкупить долю "Яндекса" в "Яндекс. Деньгах" (25% акций + 1 рубль), потратив на это 2,4 миллиарда рублей. При этом до конца года сервис должен провести ребрендинг и поменять свое название.

У "Яндекса" останется возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Сделка должна быть закрыта в третьем квартале 2020 года.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Финансы Сбербанк Компании Информационные технологии Яндекс

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