Сбербанк стал единственным владельцем сервиса "Яндекс. Деньги"

Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном бизнесе "Яндекс.Деньги". Теперь банк - единственный владелец сервиса, сообщает агентство "Интерфакс".

В июне стало известно, что "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете". Сумма сделки - 42 миллиарда рублей. Сбербанк же должен был выкупить долю "Яндекса" в "Яндекс. Деньгах" (25% акций + 1 рубль), потратив на это 2,4 миллиарда рублей. При этом до конца года сервис должен провести ребрендинг и поменять свое название.

У "Яндекса" останется возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Сделка должна быть закрыта в третьем квартале 2020 года.