Советский мультфильм "Умка" станет сериалом

Советский мультфильм про белого медвежонка Умку, не так давно получивший третью часть, будет расширен гораздо дальше.

Как рассказал РИА Новости директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, впереди у франшизы - анимационный сериал на 26 эпизодов.

Причем уже созданы "типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений". Кроме того, участием в проекте заинтересовались и зарубежные партнеры, уточнил собеседник агентства.

Оригинальный "Умка" вышел в 1969 году. Режиссеры фильма - Владимир Пекарь и Владимир Попов, автор сценария - Юрий Яковлев ("Всадник над городом", "Девочка, хочешь сниматься в кино?").

Через год появился сиквел - "Умка ищет друга".

Кстати, именно в "Умке" звучит написанная Евгений Крылатовым колыбельная мамы-медведицы в исполнении Аиды Ведищевой.

Ранее сообщалось, что продолжение появится и у мультжурнала "Веселая карусель".