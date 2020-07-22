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Советский мультфильм "Умка" станет сериалом

Новости
    22.07.2020, 15:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм

Советский мультфильм про белого медвежонка Умку, не так давно получивший третью часть, будет расширен гораздо дальше.

Фото: kinopoisk.ru
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Как рассказал РИА Новости директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, впереди у франшизы - анимационный сериал на 26 эпизодов.

Причем уже созданы "типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений". Кроме того, участием в проекте заинтересовались и зарубежные партнеры, уточнил собеседник агентства.

Оригинальный "Умка" вышел в 1969 году. Режиссеры фильма - Владимир Пекарь и Владимир Попов, автор сценария - Юрий Яковлев ("Всадник над городом", "Девочка, хочешь сниматься в кино?").

Фото: youtube.com/ Kinoman
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Через год появился сиквел - "Умка ищет друга".

Кстати, именно в "Умке" звучит написанная Евгений Крылатовым колыбельная мамы-медведицы в исполнении Аиды Ведищевой.

Ранее сообщалось, что продолжение появится и у мультжурнала "Веселая карусель".

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