США обвинили двух китайцев в кибератаках на разработчиков вакцины

Министерство юстиции США обвинило двух граждан Китая в кибератаках на различные компании, в том числе разработчиков вакцины от коронавируса, и краже данных стоимостью сотни миллионов долларов.

Как утверждают в минюсте, хакеры действовали на протяжении десяти лет. Их целью становились компании из США, Великобритании, Испании, Германии, Бельгии и других стран. Ряд из них был связан с оборонным сектором.

В последние месяцы, как подозревают в ФБР, они нацелились на биолаборатории и пытались украсть данные об изучении коронавируса. По данным минюста, они искали уязвимости в системном обеспечении не только занимающихся вакциной компаний, но и тех, что разрабатывают тест-системы, а также препараты против COVID-19. Правда, о каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

В отношении каждого из предполагаемых хакеров выдвинуты обвинения по 11 пунктам, связанных с мошенничеством и кражей данных. Если их признают виновными, им грозят серьезные тюремные сроки.

Заместитель директора ФБР Дэвид Боудич полагает, что хакеры могли действовать в интересах министерства государственной безопасности Китая.

"Возможная кража информации о разработке вакцины ставит под угрозу обнаружение безопасных, эффективных и действенных вариантов лечения", - заявили в ФБР.

Посольство КНР в Вашингтоне уже назвало выдвинутые обвинения ложными.

Примечательно, что о выдвижении обвинений против китайцев стало известно вскоре после того, как в Великобритании обвинили российских хакеров в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса. Правда, как обычно, никаких доказательств там не привели. Однако это стало поводом для того, чтобы поднять вопрос о принятии закона об иноагентах, как в США.