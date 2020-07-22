Трамп направит дополнительные силы в города США из-за разгула преступности

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что направит дополнительные федеральные силы в американские города для борьбы с разгулом преступности. Речь в первую очередь идет о Чикаго, где 14 чернокожих получили ранения во время церемонии прощания с умершей афроамериканкой во вторник. Они пострадали после стрельбы возле похоронного бюро на юге Чикаго, где проживают десятки тысяч маргинализированных афроамериканцев. Скорбящих возле похоронного бюро обстреляли из проезжавшего мимо внедорожника. Местные жители, слышавшие выстрелы, подумали, что в городе началась война, сообщает Associated Press.

Ситуация в Чикаго, столице штата Иллинойс, где вырос и стал сенатором экс-президент США Барак Обама, по оценке экспертов, окончательно вышла из-под контроля. В позапрошлый уик-энд в результате разборок криминальных банд в районах, населенных черными американцами, погибли и пострадали, в общей сложности, 67 человек. Трамп в среду поклялся положить конец "кровопролитию в Чикаго", отправив в город дополнительные силы федералов, так как местная полиция уже давно боится наводить порядок в анклавах и даже не заходит в них, отмечает Fox News. Глава Белого дома также пообещал направить для "борьбы с разгулом преступности" федеральных агентов в города Нью-Йорк и Филадельфия, контролируемые на уровне мэрии демократами.

Тем временем стремительно ухудшается ситуация в Портленде, столице штата Орегон, демократические власти которой открыто выступили против действий Белого дома и федералов. В городе вот уже 54 дня продолжаются протесты, сопровождаемые погромами магазинов и мародерством. Представитель министерства внутренней безопасности США заявил, что ведомство, которому подчиняются более 20 силовых структур, направило офицеров из трех подразделений военизированного типа для поддержки федеральных сил, которые принимают участие в пресечении незаконных акций протеста. "У нас в Портленде уже есть агенты и офицеры из числа сотрудников наших специальных оперативных групп", - сказал Reuters представитель министерства в ответ на запрос агентства. Чиновник не детализировал данные о количестве развернутых в городе офицеров.

Сенатор Рон Виден, демократ из Орегона, подверг критике развертывание таких сил администрацией Трампа. По его мнению, президент США не имеет никаких оснований для развертывания военизированных формирований на улицах Портленда или любого другого американского города. "Эти оккупационные силы создают конфликт, нападают на мирных демонстрантов и делают мой родной город более опасным. Чтобы Портленд обрел мир, Трампу нужно немедленно вывести нежелательных федеральных агентов из нашего города", - заявил сенатор.