Трамп не исключил ухудшения ситуации с COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в стране, заявил, что в одних штатах "дела обстоят очень хорошо", а в других - не очень.

"К сожалению, это, вероятно, ухудшится, прежде чем начнет улучшаться. Мне такое говорить не нравится, но таковы реалии", - констатировал глава государства, добавив, что нехорошая тенденция отмечается во всем мире.

Президент также посоветовал американцам использовать защитную маску там, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию. "Неважно, нравится она вам или нет, от нее есть эффект", - цитирует Трампа ТАСС.

При этом сам глава Белого дома в недавнем прошлом отказывался использовать средства защиты во время публичных мероприятий.