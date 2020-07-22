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22.07.2020 19:10
Рубрика: Экономика

Отпуск с доплатой

Туристы получат кешбэк за путешествия по России
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Россияне получат обратно часть суммы на карту "Мир" за туры, купленные в регионы, участвующие в такой программе, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что по программе стимулирования турпоездок по стране выплаты составят от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.

О разработке механизма субсидий для поддержки спроса на турпоездки внутри страны руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала на видеоконференции в "РГ" в июне. Тогда она озвучила общее число регионов, которые могут участвовать в акции. Теперь ведомство разослало список в российские туркомпании, сообщили в АТОР.

Фото: iStock
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В первую группу вошли 44 региона, путешествие в которые нужно совершить в период с 15 августа по 20 декабря. Например, это Архангельская, Владимирская, Кемеровская области, Республика Бурятия, Татарстан или Красноярский край. Южные курортные регионы - Краснодарский край, Крым вместе с Москвой, Подмосковьем и другими регионами - вошли во вторую группу. В этом случае кешбэк будет доступен за покупку туров с 1 октября до 20 декабря.

Тур должен быть не менее чем на пять ночей и стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Акцию могут запустить уже в августе

Акцию могут запустить уже в августе, предполагают в АТОР. Тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Тур должен быть не менее чем на пять ночей и общей стоимостью не менее 25 тысяч рублей.

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