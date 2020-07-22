Туристы получат кешбэк за путешествия по России

О разработке механизма субсидий для поддержки спроса на турпоездки внутри страны руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала на видеоконференции в "РГ" в июне. Тогда она озвучила общее число регионов, которые могут участвовать в акции. Теперь ведомство разослало список в российские туркомпании, сообщили в АТОР.

В первую группу вошли 44 региона, путешествие в которые нужно совершить в период с 15 августа по 20 декабря. Например, это Архангельская, Владимирская, Кемеровская области, Республика Бурятия, Татарстан или Красноярский край. Южные курортные регионы - Краснодарский край, Крым вместе с Москвой, Подмосковьем и другими регионами - вошли во вторую группу. В этом случае кешбэк будет доступен за покупку туров с 1 октября до 20 декабря.

Тур должен быть не менее чем на пять ночей и стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Акцию могут запустить уже в августе

Акцию могут запустить уже в августе, предполагают в АТОР. Тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Тур должен быть не менее чем на пять ночей и общей стоимостью не менее 25 тысяч рублей.