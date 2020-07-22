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22.07.2020 16:57
Рубрика: Происшествия

В Грузии задержали соучастника убийства российского следователя Шишкиной

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет устами своего официального представителя Светланы Петренко объявил о серьезном продвижении в расследовании уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной. На территории Грузии задержан один из соучастников Иван Кочетков.
Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС
Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Кочетков , по словам Петренко, признан обвиняемым по уголовным статьям - "посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование; умышленное уничтожение или повреждение имущества; угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного расследования". Кочетков в России заочно арестован. Избрана мера.

Фото: Никита Зайков/РГ
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По данным следствия, Иван Кочетков в январе 2018 года по указанию Ярослава Сумбаева совершил поджог автомобиля Евгении Шишкиной с целью запугать и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о следователе. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления. Наряду с этим Сумбаев в одном из мессенджеров привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась, объясняет Петренко.

Установлено, что мотивом убийства была месть в связи с расследованием Евгенией Шишкиной уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Сейчас идет процедура экстрадиции Ивана Кочеткова в Россию. Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судом. Расследование по заказчику убийства Ярослава Сумбаева продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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