В Индии восстановили старый армейский ЗИЛ

В Индии обнаружили неожиданно ухоженный для своего почтенного возраста ЗИЛ-131. Советский вездеход 6x6, окрашенный светло-серой эмалью, засняли в штате Керала на самом юге страны.

Этот экземпляр принадлежит местному жителю по имени Дораисвами Навин, он любитель старых автомобилей, выяснило издание onmanorama.in. Машина выпущена в 1967 году, то есть это ЗИЛ-131 ранних годов выпуска, до 1982-го он служил в армии Индии, причем не в качестве обычного грузовика, а как шасси для ракетной установки. Затем грузовик списали и продали в гражданский сектор. Несколько лет назад машину в плачевном состоянии приобрел Дораисвами, мужчина ее восстановил оригинальными запчастями и перекрасил. На фото можно заметить, что ЗИЛ получил новую тентованную грузовую платформу с низкими неоткидными бортами и раздельными расширителями арок на каждое колесо. Эта платформа - не советского образца, вероятно, она самодельная или приспособленная от модели какой-то другой марки. Чтобы подчеркнуть происхождение автомобиля, владелец нанес на его двери логотипы ЗИЛ, а на крылья - армейские звезды.

Фото: onmanorama.in

Навин утверждает, что управлять такой машиной гораздо проще, чем современными грузовиками. К тому же он надежен, поэтому не требует особо частого обслуживания.

Напомним, ЗИЛ-131 выпускался в России на заводах в Москве и Новоуральске. Вездеход производился с 1966 по 2002 год, его оснащали 6-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 402 Нм. Он сочетался с 5-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом и понижающей передачей. Грузоподъемность ЗИЛ-131 составляет 5 тонн, максимальная скорость - 80 км/ч, расход топлива - 25-30 л/100 км. Машина активно использовалась и в армиях различных стран мира, и в народном хозяйстве. Это один из самых массовых полноприводных грузовиков в мире - было выпущено около 1 млн таких машин.