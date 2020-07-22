В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС инцидент с сотрудниками Первого канала, на которых напали люди в камуфляже в Портленде.

"Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом", - заявил Песков.