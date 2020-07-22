В Минске уточнили дату загрузки топлива на первом блоке БелАЭС

Энергетики Беларуси, судя по динамике процессов, происходящих в этом году на площадке Островецкой АЭС, уже включили обратный отсчет времени, которое остается до вступления страны в клуб государств с ядерной энергетикой.

Это подтвердил 22 июля и представитель отраслевого министерства РБ Василий Полюхович на конференции "Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы", уточнив, что уже в августе предстоит загрузка топлива в реактор на первом блоке станции. Как ранее информировал "СОЮЗ", путь длинной в несколько тысяч километров еще в мае проделал специальный экспресс, который доставил его из Союзного государства. Топливо прошло необходимый входной контроль, размещено в хранилище и готово к загрузке в реактор, констатировал эксперт.

Комментируя предстоящее качественное изменение всей энергосистемы, которая с пуском АЭС будет обеспечивать 40 процентов потребления электроэнергии в стране, Полюхович пояснил, что по его данным, строительно-монтажные работы на первом энергоблоке и профильных сооружениях выполнены на 98 процентов. Завершаются в эти дни отделочные работы и благоустройство территории.

Что касается второго блока, пуск которого планировался на конец будущего года, то строительно-монтажные работы и на нем уже выполнены на 72 процента, сообщает источник в Минэнерго.

Кроме того, уже более трех лет осуществляется комплексная программа наблюдений за радиационными характеристиками окружающей среды в регионе АЭС, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на обзор состояния радиационной безопасности в РБ, который размещен на сайте Госатомнадзора.

Ведется и контроль сейсмических параметров района размещения площадки Белорусской АЭС с использованием временной сети наблюдений, который работает в круглосуточном режиме с непрерывной регистрацией сигналов от естественных и искусственных источников сейсмических колебаний.

Одновременно, по данным агентства, выполняются работы по созданию постоянной сети сейсмических наблюдений в радиусе 30 километров от АЭС для контроля стабильности геодинамических параметров в районе станции. "Это комплексная задача, которая предусматривает ряд исследований, проектирование объектов сети и ввод их в эксплуатацию. В активной фазе находится первый этап работ, а срок завершения которых запланирован в 2020 году", - отмечается в обзоре национального атомнадзора.

Стоит добавить, что, по данным агентства, этот документ подготовлен в сотрудничестве с министерствами иностранных дел и здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, академией наук Беларуси и структурными подразделениями МЧС.