Видео: сорвавшаяся крышка подземного резервуара подкинула минивэн

Необычное зрелище записал на автомобильный видеорегистратор житель японского городка Гифу в центре страны. Проезжая рано утром по улице Мацугеда в разгар ливня он увидел, как едущий впереди минивэн внезапно подбросило вверх. Машина буквально встала на дыбы, подкинув заднюю часть метра на полтора.

Причиной этого акробатического прыжка, как оказалось, стала крышка подземного резервуара для дождевой воды, который переполнился из-за обильных дождей последних дней. Железобетонная крышка размером 1,2х2,4 метра и весом почти в две тонны (!) не выдержала чудовищное давление воды и рванула вверх, легко подкинув минивэн.

Инцидент завершился сравнительно небольшими последствиями: машине предстоит замена капота, а сидевшая за рулем женщина госпитализирована с ушибом лицевых тканей. Два других пассажира, бывшие в этом момент в салоне, не пострадали.