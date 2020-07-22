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22.07.2020 08:52
Рубрика: Авто

Видео: сорвавшаяся крышка подземного резервуара подкинула минивэн

Текст: Вадим Давыденко

Необычное зрелище записал на автомобильный видеорегистратор житель японского городка Гифу в центре страны. Проезжая рано утром по улице Мацугеда в разгар ливня он увидел, как едущий впереди минивэн внезапно подбросило вверх. Машина буквально встала на дыбы, подкинув заднюю часть метра на полтора.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Причиной этого акробатического прыжка, как оказалось, стала крышка подземного резервуара для дождевой воды, который переполнился из-за обильных дождей последних дней. Железобетонная крышка размером 1,2х2,4 метра и весом почти в две тонны (!) не выдержала чудовищное давление воды и рванула вверх, легко подкинув минивэн.

Инцидент завершился сравнительно небольшими последствиями: машине предстоит замена капота, а сидевшая за рулем женщина госпитализирована с ушибом лицевых тканей. Два других пассажира, бывшие в этом момент в салоне, не пострадали.

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#видео #авто