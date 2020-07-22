Владелец Camry забыл, где припарковал авто, и теперь просит о помощи

В соцсети Reddit появилось фото необычного объявления, которое было расклеено на столбах в одном из районов Миннеаполиса. В нём владелец гибридного Toyota Camry просит помочь отыскать его автомобиль. Автор объявления не может вспомнить, где именно припарковал машину, но не потому, что у него амнезия.

Провал в памяти связан с изрядным количеством спиртного, употреблённым накануне, - в этом признаётся автор в тексте объявления, отмечая, что он проявил гражданскую ответственность - не стал гонять на Camry в пьяном виде и уехал с другом, возможно, сохранив тем самым чью-то жизнь. Также указывается предположительный район, в котором могу быть припаркован седан: северная часть округа Хеннепин.

Объявление также содержит фото припаркованного седана. Парковкой это можно назвать лишь условно, потому что машина стоит поперёк тротуара. Возникает ряд вопросов: как можно было таким образом припарковать автомобиль, если ты был трезв, в каком состоянии был друг, если не озаботился вопросом, где машина.

За помощь в нахождении седана обещано вознаграждение.