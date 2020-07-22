Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ

"Сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа Первого канала. К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование. Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ", - отметила Захарова. По ее словам, которые проводит ТАСС, РФ обратится в соответствующие международные организации в связи с данным инцидентом. Дипломат отметила, что "это не первый случай непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов".

Напомним, во время освещения беспорядков Портленде съемочная группа Первого канала подверглась нападению представителей американских силовых структур. Оператора Вячеслава Архипова ударили дубинкой по руке, отобрали у него камеру и разбили ее. На корреспондента Юлию Ольховскую напали сзади, отобрали телефон, на который она снимала происходящее, сорвали шлем, в итоге она надышалась слезоточивым газом. Все это произошло, несмотря на то, что журналисты носили бейджи с надпись "Пресса".

Акции протеста в Портленде, как и во многих других городах США, начались полтора месяца назад в связи с гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Для прекращения беспорядков на помощь местным правоохранителям прибыли представители федеральных силовых ведомств, что вызвало еще большее недовольство местных жителей. Именно под руку этих федералов и попали российские журналисты.