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22.07.2020 10:21
Рубрика: В мире

Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом

Текст: Марина Алешина

Стали известны подробности телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с террористом из Луцка, накануне захватившим пассажирский автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Украинской правды", где опубликованы откровения украинского главы.

По словам Зеленского, его разговор с Максимом Кривошем продолжался минут семь-десять. Он наложился на встречу с президентом Швейцарии Симмонеттой Соммаруга, которая прилетела с визитом в Киев, и сторонам пришлось несколько раз прервать беседу. Однако, как признал Зеленский, швейцарская гостья вошла в положение.

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Он отметил, что поначалу надо было вообще понять, чего хочет Кривош и "насколько он адекватен". Тем более что появилась информация о минировании автобуса и еще нескольких общественных мест в Луцке. Как бы то ни было, они договорились, что террорист сделает первый шаг и отпустит нескольких человек, включая беременную женщину и ребенка. Взамен Зеленский пообещал записать видеообращение к гражданам Украины с призывом посмотреть американский документальный фильм "Земляне", как того требовал захватчик. Оказалось,что террорист очень озабочен страданиями животных на планете.

Вскоре после того, как видеоролик с Зеленским появился в соцсетях, остальные заложники были также отпущены. По словам президента Украины, с первых минут ЧП силовики предлагали провести спецоперацию, но Зеленский отверг возможность штрума, чтобы не рисковать жизнями людей в автобусе.

Видео: RT

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников РГ-Видео

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