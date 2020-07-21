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21.07.2020 23:26
Рубрика: В мире

Захватчик с диагнозом

На Украине уголовник взял в заложники пассажиров маршрутки
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8213)
Минувший вторник выдался крайне сложным для украинского руководства: захват заложников со стрельбой в Луцке, взрыв и минирования в Киеве. И все это на фоне долгожданного визита президента Швейцарии, который должен был стать событием дня, но не стал.

Неприятности начались с утра: в Луцке, одном из самых тихих областных центров страны, 44-летний "борец с системой" захватил междугородное маршрутное такси - старый индийский автобус с двумя десятками пассажиров. Просто вошел на остановке с рюкзаком и объемной сумкой, а когда транспортное средство оказалось в центре Луцка, остановил его, выстрелив в лобовое стекло. После этого террорист сам позвонил в полицию, представившись как "Максим Плохой".

Фото: twitter.com/CleanAuthoritie
Стало известно настоящее имя захватчика автобуса в Луцке

Судя по ролику, опубликованному за несколько часов до захвата, террорист был вооружен автоматом Калашникова, имел также боевые гранаты и самодельные взрывные устройства. Часть из них он выбросил из автобуса в качестве подтверждения серьезности намерений, а также стрелял по полицейскому квадракоптеру и окнам городской прокуратуры, где проводил экстренное совещание глава МВД Аваков. Кроме того, он сообщил о мине с дистанционным управлением, заложенной в городе. Вопрос, откуда что взялось, не стоит: Украина, где идет гражданский конфликт, переполнена оружием и взрывчаткой по бросовым ценам.

Под псевдонимом "Плохой" скрывался дважды судимый местный житель Максим Кривош, сын советского ученого-металлурга, по неподтвержденным пока данным состоявший на учете в психоневрологическом диспансере. К выводу о психическом нездоровье пришли все, кто изучил его социальные сети и "творчество". Так, Кривош рекламировал свою книгу "Философия преступника", которая представляет набор бессвязных мыслей, обильно цитировал Ницше, отдавал дань уважения побывавшему в заключении олигарху Ходорковскому и блогеру Дудю, снявшему фильм о советских исправительных лагерях. Наконец, во внешнем облике Кривош явно подражал Че Геваре.

Как диагноз прозвучали и требования террориста: он озвучил список самых влиятельных украинских бизнесменов и политиков, которые должны были лично и публично - на платформе Yotube - признать себя "террористами в законе". Персонально от Зеленского Кривош потребовал сделать рекламу документальному фильму "Земляне", об эксплуатации домашних животных людьми: последнее время Кривош увлекался экологическим "активизмом".

Захватчик, ранее проходивший принудительное психиатрическое лечение, потребовал от руководства Украины назвать себя "террористами в законе"

В связи с изложенными Кривошем требованиями и идеями местные наблюдатели вспоминают, что с 1 апреля психоневрологические диспансеры Украины (а также туберкулезные диспансеры. - "РГ") в рамках медицинской реформы лишены государственного финансирования, а пациенты, в том числе социально опасные, распущены по домам.

Террорист из Луцка имеет две судимости и психиатрический диагноз

Однако заложники Кривоша страдали всерьез: только спустя десять часов после захвата террорист позволил передать страдающим от жары людям воду, но не давал справлять нужду.

Попытки переговоров со стороны главы МВД не дали результата - террорист отвечал новыми ультиматумами.

Позднее стало известно, что президент Украины выполнил требование, а заложники были освобождены.

Между тем

Во вторник Киеве были обезврежены два взрывных устройства на самом дешевом и многолюдном рынке "Минский". Подозрительные предметы - брошенный у входа чемодан и пакет между киосками - были обнаружены охраной торговой точки, и действительно оказались бомбами. Во вторник же "телефонные террористы" минировали аэропорт "Жуляны", центральный вокзал и крупнейший торговый центр. За день до этого - в понедельник - самодельный фугас на основе фейерверка правоохранители обезвредили у станции метро "Лесная", а в минувший четверг у метро "Шулявка" взорвалась урна, был госпитализирован один человек. Участившиеся случаи реального минирования в Киеве заставляют экспертов думать, что осенью, когда на Украине прогнозируется политический кризис, террористические методы политической борьбы могут стать основными, если не единственными.

В мире экс-СССР Украина Захваты заложников Политический кризис на Украине

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