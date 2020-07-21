Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, записав видеобращение, в котором посоветовал всем украинцам посмотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Ранее Максим Кривош потребовал, чтобы Зеленский обнародовал следующее заявление: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". В этом документальном фильме речь идет о том, как животных во всем мире используют для производства еды, предметов бытовой химии. Одновременно с этим глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в Twiiter, о том, что заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль "забрал трех заложников из автобуса".

Максим Кривош, захвативший во вторник утром в украинском Луцке, по разным данным от 10 до 20 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту "Берестечко-Красниловка", сказал, что захваченные им люди "находятся в плохом состоянии". Среди тех, кого он удерживает, один человек ранен, кроме того, в автобусе есть беременная женщина и ребенок. Стало известно, что Кривош отказался общаться с женой, которая хотела убедить его сдаться.

В то же время террорист поговорил по телефону с журналистами львовского телеканала NTA вечером во вторник. По его словам, он намерен отпустить людей, однако полиция якобы не идет ему навстречу. "Ни одного шага я не видел, одни провокации. Заложники в плохом состоянии. Полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок. Что вам еще интересно... Ни один из тех перечисленных мной, не выложил в сеть видеообращение, о котором я просил", - сказал Кривош. Ранее в соцсетях Кривош, назвавший себя "Максимом Плохим" заявил о том, что власти не выполнили его требований. Он хотел, чтобы глава МВД страны Арсен Аваков, экс-президент Петра Порошенко, руководители Службы безопасности Украины и главы украинских церквей записали видео, в котором назвали себя "террористами в законе".

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Злоумышленник предположительно имеет при себе взрывчатку или гранаты, с помощью которых он намеревается взорвать автобус при невыполнении его требований. К месту инцидента прибыли бойцы Национальной Гварди Украины со спецтехникой, которые готовятся к операции по освобождению заложников из захваченного автобуса. По информации издания "Страна", террорист вооружен автоматом, из которого периодически стреляет в воздух, также он регулярно бросает взрывпакеты или гранаты из окон автобуса. 44-летний Кривош является уголовником-рецидивистом, трижды судимым в Луцке: дважды за бандитизм и один раз за хранение взрывчатки.