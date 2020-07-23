Американцев поразил советский шагающий экскаватор

Это старое видео из украинского Днепропетровска уже давно не появлялось в рекомендациях YouTube, но теперь, похоже, настал его звездный час. Ролик о проржавевшем, но все еще шагающем по карьерам Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината экскаваторе ЭШ 6/45 попался редакторам американского сайта The Drive. И настолько их поразил, что те посвятили ему солидную по размерам статью под заголовком "Этот русский шагающий экскаватор выглядит будто он из "Звездных войн".

Американцы сравнили могучий ЭШ с новейшими роботами Boston Dynamics: дескать, экскаватор, хоть и не выглядит как человек, но привлекает не меньшее внимание. Уступает он лишь в скорости движения - ну а чего требовать от 280-тонной машины.

Собственно, большой вес экскаватора, который призван разравнивать целину, и стал причиной, по которой эту технику научили передвигаться шагами. Прежде тяжелые драйглайны перемещались, как правило, по рельсам, но, чем мощнее они становились, тем сложнее им это давалось - рельсы буквально утопали в земле. И тогда инженерам пришла в голову идея - если экскаватор будет самостоятельно передвигать длинные металлические опоры, он сможет распределять вес и оставаться на поверхности.

Первый шагающий экскаватор появился еще в 1908 году. Причем, не без гордости написал автор статьи, именно в США - благодаря Оскару Мартинсону из компании Monighan Machine. Советские ЭШ 6/45 были созданы спустя 70 лет - в 1979-м. И, по данным The Drive, всего было выпущено только шесть единиц - так что кадры из Орджоникидзевского ГОКа можно назвать если не уникальными, то редкими.

Что касается конкретного экскаватора, то в подписи к ролику автор съемки указал, что он работает в цехе рекультивации ГОКа и его задача равномерно разложить складированный чернозем.