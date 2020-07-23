В тройку номинантов вошел российский крайний нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, известный в Америке по прозвищу Хлебушек. Наш хоккеист набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах чемпионата.

Кроме Панарина шанс выиграть престижную награду имеют немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" и еще один форвард Нэйтан Маккиннон из "Колорадо".

Отметим, что эта же тройка попала в число номинантов на еще один приз североамериканской Лиги - "Тед Линдсей", который вручается по итогам голосования членов профсоюза НХЛ.

В интервью официальному сайту НХЛ 28-летний Панарин признался, что был приятно удивлен такому вниманию к своей персоне:

- Было очень круто, когда мне стали звонить друзья и поздравлять с номинацией. Для меня, как профессионального спортсмена, играющего в такой лиге, как НХЛ, это очень важно. При этом не буду скрывать - был немало удивлен.

На вопрос наших коллег, если бы Артемий мог сам выбирать претендентов на "Харт Трофи", то стал бы он менять список претендентов, тот ответил, что увеличил бы его до пяти человек:

- Я бы с радостью выбрал еще двоих. Наверное, назову Мику Зибанежада. Я выступаю с ним в одной команде и вижу, насколько он хорош. У него была травма, поэтому парень не мог себя показать во всей красе на протяжении всего сезона. Ну и взял бы в качестве пятого своего корешка Патрика Кейна из "Чикаго".

Напомним, что "Харт Трофи" вручается в НХЛ с 1924 года. До номинации Панарина из наших титула самого ценного игрока регулярного сезона удостаивались Сергей Федоров, Никита Кучеров, Евгений Малкин и Александр Овечкин, у которого сразу три таких приза.

Тем временем

Защитник Александр Алексеев, который выступал в АХЛ за клуб "Херши", начал заниматься в тренировочном лагере "Вашингтона". Россиянин признался, что готов много работать, чтобы биться за место в составе.

Главный тренер столичной команды Тодд Рирден отметил, что увидел большой потенциал россиянина и желание Алексеева получить шанс закрепиться среди признанных звезд.

Напомним, что "Вашингтон" называют самой русской командой НХЛ.

В составе клуба блистают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Кроме того, свой шанс стать основным голкипером намерен использовать и Илья Самсонов.