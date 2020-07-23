Бизнесу станет проще исправлять ошибки, допущенные при работе с контрольно-кассовой техникой (ККТ).

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Организации и индивидуальные предприниматели, которые не использовали ККТ или применяли кассы с нарушениями, смогут избежать административной ответственности. С 31 июля для этого необходимо направить в ФНС кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции). Будет считаться, что ошибка исправлена и административного наказания не последует. Закон об этом публикует "РГ".

Так же необходимо поступить при нарушении порядка, сроков и условий перерегистрации ККТ. Кроме чека коррекции сообщение о нарушении при работе с кассами бизнес может направить налоговикам в письменном виде. Избежать административной ответственности получится, если соблюдается ряд условий. Так, на момент подачи заявления о неприменении ККТ у контролеров не должно быть сведений или документов, которые подтверждают совершение таких нарушений. Еще одно условие: представленных сведений и документов должно быть достаточно, чтобы установить события в рамках административного правонарушения.