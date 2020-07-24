Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 240-ФЗ "О внесении изменений в статью 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Внести в статью 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3599; 2010, N 31, ст. 4208; 2016, N 27, ст. 4223) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 2 слова "с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа" исключить;

2) примечание изложить в следующей редакции:

"Примечание. Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо о применении им контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий перерегистрации контрольно-кассовой техники и порядка ее применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной ответственности, а также лицо, направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2, 4 или 6 настоящей статьи, если соблюдены в совокупности следующие условия:

на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения.".

Президент Российской Федерации В. Путин