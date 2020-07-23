Часть проектов для реализации обновленной Конституции внесут осенью

Основная часть законопроектов в развитие поправок в Конституцию РФ будет внесена в осеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил сопредседатель профильной рабочей группы, глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Для реализации изменений, за которые проголосовали граждане в ходе общероссийского плебисцита, необходимо принять около ста законов. Парламентарий напомнил, что под "занавес" завершившейся весенней сессии был одобрен первый из них - о защите территориальной целостности. Напомним, что речь о признании экстремистскими призывов и действий по отчуждению территорий РФ. В осеннюю сессию пойдет работа над санкциями. Так, за призывы предлагается сначала наказывать по административной статье, а за повтор - по уголовной.

Большая часть других проектов из упомянутой сотни, как ожидается, будет внесена в ближайшую думскую сессию. Поправки члены рабочей группы хотят "состыковать" с принятием нового бюджета на три года. Работа над документами в развитие обновленной Конституции будет кипеть и в период депутатских отпусков - в августе, рассказал Крашенинников.

- Вначале нужно будет принимать закон о правительстве и дальше последующие акты, которые нужно будет стыковать, - пояснил он.

Законопроект о правительстве, по словам Крашенинникова, будет связан с выстраиванием единой системы публичной власти. Этой теме будет посвящен и законопроект о Госсовете, и поправки в законодательство об организации власти в регионах, а также о местном самоуправлении. Нужны будут поправки и в уставы субъектов РФ, заявил глава комитета. При этом он призвал регионы не спешить с изменением своих уставов: по его словам, есть губернаторы, которые готовы менять их уже сейчас - до принятия федерального законодательства.