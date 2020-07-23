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23.07.2020 15:24
Рубрика: Общество

Эксперт: Ужесточения в отношении вейпов улучшат демографическую ситуацию

Текст: Ирина Невинная
Ограничения в отношении использования вейпов, электронных сигарет и кальянов нацелены на снижение числа людей с табачной зависимостью, и это должно послужить решению задач нацпроекта "Демография", считает главный научный сотрудник ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперт прокомментировала АНО "Национальные приоритеты" решение распространить действие антитабачного закона на все никотинсодержащие продукты. Теперь продажа вейпов, электронных сигарет и кальянов будет запрещена несовершеннолетним. А при их использовании будут действовать такие же ограничения, как и в случае курения обычных сигарет. Законопроект принят Госдумой в третьем окончательном чтении.

Фото: iStock
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"Безусловно, принятие этого законопроекта станет большим шагом вперед на пути к здоровому обществу, что является одной из задач нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение", - отметила Галина Сахарова, один из разработчиков клинических рекомендаций для врачей по лечению никотиновой зависимости и синдрома отмены табака.

В России самые активные потребители электронных сигарет - это подростки до 18 лет, у которых организм физиологически еще только развивается.

"Тревожным является то, что в этом возрасте подростки пробуют одновременно все доступные виды табачной и никотинсодержащей продукции, а это существенно увеличивает риски развития серьезных заболеваний. Жертвами также становятся люди более старшего возраста, которые под воздействием рекламы электронных сигарет, как средства отказа от табака, начинают их использовать, но в результате становятся потребителями как табака, так и электронных сигарет", - считает Сахарова.

По мнению эксперта, серьезный вред организму также наносит курение кальяна. "Кальянный дым так же, как и дым сигарет, приводит к развитию серьезных заболеваний, включая онкологические и сердечно-сосудистые, а также болезни легких, - сказала Сахарова. - С широким открытием кальянных активными потребителями кальянов стали женщины. По данным соцопроса, проведенного нашим Институтом, 40 процентов женщин, которые курят, используют и кальян. При этом 30 процентов употребляют только кальян. Это связано с тем, что они считают курение кальяна безопасным. Вводящая в заблуждение реклама кальяна, как безопасного продукта, приводит к росту его популярности. В результате потребитель, сам того не замечая, наносит серьезный вред своему организму".

Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
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Медики в разных странах мира говорят о том, что любые электронные сигареты, как средства доставки никотина (вейпы), так и средства нагревания табака, опасны для здоровья. Центр по контролю за заболеваемостью США (СDC) официально назвал новую болезнь, обозначив ее аббревиатурой EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury - это болезнь легких, спровоцированная электронными сигаретами или вейпингом). Проявления заболевания похожи на симптомы пневмонии, бронхиальной астмы, но триггером его возникновения является только употребление электронных сигарет. К настоящему времени с новой болезнью в мире связано уже около 1,5 тыс. смертей людей в возрасте от 18 до 70 лет.

В АНО "Национальные приоритеты" подчеркивают, что разработка нормативной базы и законов, способствующих ведению гражданами здорового образа жизни, в том числе, и законодательные ограничения, защищающие от табачного дыма, последствий потребления табака, а теперь и всех курительных изделий - это важная часть федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография".

Общество Здоровье Борьба с курением

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