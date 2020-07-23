Впервые в России производители лекарств получат доступ к мониторингу движения своей фармпродукции, а иностранным компаниям предоставят возможность кодировать препараты при ввозе в страну на специальном таможенном складе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В минздраве считают, что принятые нововведения повысят доступность отечественных лекарственных средств, а также исключат дефицит зарубежных фармпрепаратов на российском рынке.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля лекарства, выпускаемые в России, должны обязательно снабжаться кодами Data Matrix, а информация об их движении в розничной сети фиксируется в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Через личный кабинет в системе видно, где и сколько упаковок препарата произведено, кому они поставлены, на чьем балансе находятся, как географически распределяются продажи. Доступ к сведениям о сериях и партиях своей фармпродукции по всей цепи поставки или отгрузки внутри системы как раз и получили отечественные компании.

"Такую возможность можно только приветствовать. Рассчитываем, что производители будут оперативно отслеживать возможные проблемы и реагировать на них", - подчеркнули в минздраве. В ведомстве считают, что мониторинг движения лекарств позволит оперативно реагировать на инциденты или локальные дефициты, задержки поставок, быстро перераспределять потоки препаратов. Росздравнадзор сможет блокировать распределение бракованной продукции - вплоть до номера серии, региона, конкретного участника рынка, на балансе которого находится фармацевтическое средство.

Минпромторг проанализировал возможность маркировки лекарств на таможенных складах, обладающих соответствующей лицензией. В ведомстве отметили, что такие мощности имеются. И оператор маркировки, и импортеры лекарств, и склады могут обеспечить возможность цифровой маркировки лекарств в короткие сроки. Правила предусматривают возможность нанесения на упаковки кодов методом этикетирования. Такая технология применяется для обуви. "Новый дополнительный инструмент направлен на предотвращение даже малейших сложностей с ввозом небольших партий препаратов из-за рубежа. Все риски дефицита минимизированы", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Доступ производителей к мониторингу движения лекарств может привести к снижению их стоимости

Принятые поправки упростят работу участников рынка, говорит заместитель гендиректора оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. По его словам, проще станет регистрировать данные в системе, что снизит временные затраты на работу с лекарствами. Он подчеркнул, что сегодня 70% активности в ней отмечено среди иностранных компаний - крупные производители уже маркируют лекарства на своих производствах за рубежом и ввозят их. Поэтому маркировка на таможенных складах облегчит ввоз редких препаратов и сократит издержки производителей при поставках в Россию. А предоставление отечественным компаниям доступа к системе мониторинга движения фармпрепаратов, считает Юсупов, повысит эффективность в логистике, дистрибуции, маркетинге, позволит компаниям оптимизировать свои затраты, что в результате может привести к снижению стоимости лекарств для конечных потребителей.