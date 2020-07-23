ФАС прекратила мониторинг цен на маски в связи с их стабилизацией

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила введенный на время пандемии ежедневный мониторинг цен на медицинские маски во всех субъектах РФ в связи со стабилизацией цен на эти изделия. Об этом стало известно "РГ". При этом отслеживание антимонопольной службой цен на продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию сохраняется.

"В настоящий момент цены на маски стабилизировались, в связи с чем, с 16 июля 2020 года по поручению правительства РФ антимонопольное ведомство прекратило мониторинг цен на медицинские маски во всех субъектах Российской Федерации. При этом ФАС России продолжает следить за ситуацией на рынке и, в случае появления признаков нарушения антимонопольного законодательства, примет необходимые меры", - сообщили в пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, начиная с февраля 2020 года ФАС России и её территориальные управления по поручению правительства проводили ежедневный мониторинг цен и наличия медицинских масок во всех субъектах. Поводом для начала мониторинга стали случаи завышения цен на медицинские маски и их дефицит, что было вызвано распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, ажиотажным спросом на этот товар.

По данным Минпромторга, в апреле защитные одноразовые маски в среднем по стране продавались по 50-55 рублей за штуку, сейчас отечественную маску можно купить за 13-18 рублей.

"При выявлении нарушений антимонопольного законодательства со стороны производителей, оптовиков или аптек к таким организациям применялись меры антимонопольного реагирования", - уточнили в ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на отмену ежедневного "масочного контроля", ФАС России продолжает осуществлять мониторинг розничных цен на продукты питания в торговых сетях в ежедневном режиме (за исключением выходных дней), а также продолжает ежемесячный мониторинг оптовых цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию и еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты.

Как ранее сообщала "РГ", министр промышленности и торговли Денис Мантуров констатировал значительное ослабление спроса на медицинские маски, в связи со снижением уровня распространения коронавируса.

По данным ведомства, в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 россияне в среднем приобретали около 3,5 млн масок в сутки через аптеки и магазины, и еще несколько миллионов изделий ежесуточно потребляли система здравоохранения и другие организации (МВД, пограничники, торговля).