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23.07.2020 18:48
Рубрика: Экономика

Вернуть НДС с покупок в России будет проще

Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Вернуть НДС, уплаченный в России, иностранцы смогут по электронному чеку. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года и предусматривает организацию электронного документооборота между всеми участниками системы tax free.

Фото: EPA
Электронике могут снизить НДС до нуля

Номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек - автоматически передаваться в систему Федеральной таможенной службы (ФТС). При выезде из страны иностранцу нужно предъявить таможне товар и сообщить номер чека. Таможенники проставят отметку, что товар убыл из России.

Благодаря проекту tax free иностранные туристы, приезжающие в Россию, стали чаще и больше покупать. "За 2018-2019 годы реализации пилотного проекта сумма покупок иностранными туристами составила около 21 млрд рублей, туристам возмещено около 2 млрд рублей, - рассказал "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. - За первые четыре месяца 2020 года сумма покупок иностранными туристами приблизилась к отметке 5,5 млрд рублей, туристам возмещено около 580 млн рублей".

По данным минпромторга, в число покупателей, воспользовавшихся за это время системой tax free, вошли граждане 203 иностранных государств, в основном Китая (64%), США (2,2%), Украины (2,8%), Израиля и Вьетнама (по 2%), Катара (1,6%). Средняя сумма чека tax free составляет около 120 тысяч рублей.

580 миллионов рублей возмещено иностранным туристам по системе tax free за январь - апрель этого года. За 2018-2019 годы сумма возмещения составила около 2 млрд рублей при общем объеме покупок примерно в 21 млрд рублей

Вернуть НДС с товаров могут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для получения компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее десяти тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек.

На данный момент система tax free действует в шестнадцати российских регионах.

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