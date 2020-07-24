Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 220-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части организации документооборота с использованием электронных документов (чеков) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, оформленных физическим лицам - гражданам иностранных государств при реализации им товаров"

Принят Государственной Думой 9 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 30, ст. 3129, 3130; 2006, N 10, ст. 1065; 2007, N 23, ст. 2691; N 45, ст. 5432; 2008, N 30, ст. 3614; N 48, ст. 5519; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 30, ст. 4593; N 49, ст. 7015; 2013, N 30, ст. 4049; 2014, N 16, ст. 1838; N 30, ст. 4239; N 48, ст. 6647, 6663; 2016, N 14, ст. 1902; N 22, ст. 3098; 2017, N 49, ст. 7307, 7313, 7322; 2018, N 32, ст. 5095; 2019, N 16, ст. 1826; N 39, ст. 5374, 5375; 2020, N 24, ст. 3746) следующие изменения:

1) в статье 1691:

а) в пункте 4:

в абзаце первом слово "выдаваемый" заменить словом "оформляемый";

абзац второй после слов "настоящим пунктом," дополнить словами "на документах (чеках) для компенсации суммы налога на бумажном носителе и в электронной форме";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется по требованию физического лица - гражданина иностранного государства при реализации ему организацией розничной торговли в течение одного календарного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога.

Документ (чек) для компенсации суммы налога может оформляться организациями розничной торговли в электронной форме (далее в настоящей статье - электронный документ (чек). Формат электронного документа (чека) утверждается совместно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется на основании одного или нескольких кассовых чеков, отпечатанных в течение одного календарного дня с применением контрольно-кассовой техники, адрес установки (применения) которой соответствует месту размещения организации розничной торговли или ее обособленного подразделения, предусмотренному перечнем, указанным в абзаце третьем пункта 5 настоящей статьи.";

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Организации розничной торговли, не оказывающие услуг, предусмотренных подпунктом 211 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, передают в электронной форме лицам, оказывающим такие услуги на основании соглашений с указанными организациями розничной торговли, сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога, электронные документы (чеки). Состав, формат, порядок передачи в электронной форме указанных сведений и порядок передачи электронных документов (чеков) утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела.

Лица, оказывающие услуги, предусмотренные подпунктом 211 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, передают в электронной форме в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога, электронные документы (чеки). Состав, формат, порядок передачи в электронной форме указанных сведений и порядок передачи электронных документов (чеков) утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, передает в электронной форме в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога, в том числе из электронных документов (чеков), и сведения о проставленных на таких документах таможенными органами Российской Федерации отметках, указанных в пункте 4 настоящей статьи. Состав, формат и порядок передачи в электронной форме указанных сведений утверждаются совместно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области таможенного дела, передает в электронной форме лицам, оказывающим услуги, предусмотренные подпунктом 211 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога, сведения о проставленных на них таможенными органами Российской Федерации отметках, указанных в пункте 4 настоящей статьи, электронные документы (чеки) с проставленными таможенными органами Российской Федерации отметками, указанными в пункте 4 настоящей статьи. Состав, формат, порядок передачи в электронной форме указанных сведений и порядок передачи электронных документов (чеков) утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела.";

г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Лица, оказывающие услуги, предусмотренные подпунктом 211 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, на основании соглашений с организациями розничной торговли, после выплаты физическим лицам - гражданам иностранных государств компенсации сумм налога направляют организациям розничной торговли, оформившим документы (чеки) для компенсации суммы налога:

документы (чеки) для компенсации суммы налога с отметками, указанными в пункте 4 настоящей статьи;

сведения, полученные от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области таможенного дела, в соответствии с абзацем четвертым пункта 8 настоящей статьи, - в электронной форме;

сведения о компенсированных физическим лицам - гражданам иностранных государств суммах налога - в электронной форме.

Формат, порядок направления в электронной форме указанных сведений и порядок передачи электронных документов (чеков) утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

2) пункт 41 статьи 171 дополнить словами "и при условии, что таким физическим лицам была осуществлена компенсация сумм налога";

3) абзац первый пункта 11 статьи 172 изложить в следующей редакции:

"11. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 41 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании документов и сведений, указанных в пункте 81 статьи 1691 настоящего Кодекса.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин