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23.07.2020 15:53
Рубрика: В мире

Испанский суд пытается вернуть каталонских политиков в тюрьму

Текст: Юрий Когалов

Верховный суд Испании расценил как мошенничество действие властей Каталонии, позволившее осужденным за организацию о проведение референдума о независимости региона политикам получить "полусвободу". Речь идет предоставленной им в конце февраля - начале марта возможности покидать стены тюрьмы для работы волонтерами в различных организациях.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой расценить правомерность применения статьи 100.2 тюремных правил еще в марте. Эта статья позволяет заключенным, отбывшим не менее четверти срока, временно покидать стены исправительного учреждения. Из-за пандемии коронавируса и объявленного в связи с ней карантина рассмотрение этого дела было отложено. И вот теперь суд вынес свое решение. Пока оно касается только бывшего спикера каталонского парламента Карме Форкадель.

По мнению судьи, статья 100.2 не могла быть применена к ней. Поступив таким образом, власти Каталонии фактически переосмыслили вынесенный ей приговор (Форкадель была приговорена к 11 с половиной годам лишения свободы, четверть срока, даже с учетом предварительного заключения, еще не прошла).

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Стоит отметить, что на тот момент из всех 9 осужденных политиков только Жорди Санчес и Жорди Куишар, лидеры двух общественных движений, выступающих за независимость Каталонии, могли претендовать пересмотр условий отбывания наказания (они оба получили по 9 лет, у остальных сроки были еще больше).

Свое решение Верховный суд вынес в тот момент, когда Женералитат сделал уже следующий шаг и позволил тюрьмам перевести этих заключенных на третий режим. В пенитенциарной системе Испании существует четыре режима отбывания наказания. Первый - самый строгий, предполагающий максимальное ограничение свободы. Второй - обычный. Третий, который установили каталонским политикам, имеет множество разновидностей. Он позволяет, например, получить "отпуск на несколько дней". Благодаря этому режиму минувшие выходные политики провели у себя дома с семьями. Четвертый режим позволяет осужденному вести практически обычную жизнь, лишь регулярно отмечаясь в правоохранительных органах (так называемая условная свобода).

Пока никаких последствий для Ориола Жункераса, Рауля Ромевы, Жоакима Форна, Жозепа Туруля и других не будет. Сейчас решается, в чьей юрисдикции будет рассмотрение вопроса по апелляциям прокуратуры в связи применением статьи 100.2. К тому же прокуратура может еще подать апелляцию и на последнее решение относительно третьего режима отбывания наказания. Так что судьба каталонских политиков еще не решена, и они вполне еще могут стать обычными заключенными.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того, как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей Конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Лидеры националистов были арестованы и через два года осуждены на длительные сроки (правда, экс-глава Женералитата Карлос Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия).

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